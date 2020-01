Každé druhé Lítačce měla letos vypršet platnost. Provozovatel slibuje automatické prodloužení

Letos končí platnost více než polovině dosud vydaných karet Lítačka – týká se to téměř půl milionu lidí. Držitelé ale nebudou muset karty, které slouží mimo jiné jako nosiče předplatních jízdenek v pražské MHD, vyhazovat. Těm, kterým má platnost skončit v roce 2020, provozovatel životnost prodlouží do roku 2023. České televizi to řekl mluvčí Operator ICT Petr Habáň. Podle něj bude provozovatel lidi o konci platnosti informovat buď pomocí SMS zprávy, nebo e-mailem.