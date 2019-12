Kupony pražské MHD míří do mobilů. Cestující si ale musí vybrat, jestli bude využívat kartu nebo telefon

To, co k 1. prosinci zavedla Praha, není v celorepublikovém kontextu nic nového. Možnost nahradit svoji kartu sloužící jako nosič jízdenek – včetně těch předplatních – mobilní aplikací zavedlo v minulosti již množství dopravců. Třeba České dráhy ale umožňují souběžně používat plastovou kartu a její virtuální dvojče v mobilu. V Pražské integrované dopravě tomu tak není.

„Ten identifikátor může být jenom jeden. Je to zejména z toho důvodu, aby nebylo možné půjčit někomu kartičku a v kapse mít mobil. Funguje vždy jen jedno zařízení.“

Mobil má ve srovnání s plastikovými kartami jeden nedostatek – může se vybít. V tom případě podle organizátora PID musí cestující zaplatit padesátikorunovou pokutu podobně, jako by si identifikátor zapomněl doma. „Zachránit se“ může pasažér pouze tehdy, když ještě před úplným vybitím přístroje stihne z aplikace přenést kupon na jiný identifikátor, který má u sebe.

„My jsme dokonce pro případy, kdy by se někomu vybil mobilní telefon, vybavili revizory power bankami. Je třeba ale upozornit, že každý musí mít svůj kabel, ty revizoři nemají,“ řekl generální ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski.

Přehodit kupón zpět můžete i přímo z telefonu, když si všimnete, že se vybíjí. Kupón ale nejde mít na dvou místech zároveň, aby se předešlo zneužití (Více cestujících jezdících na jeden kupón). — PID (@PIDoficialni) December 1, 2019

Od možnosti převést kupon do mobilu si pražský dopravní podnik slibuje, že by se mohl snížit počet černých pasažérů. O kolik ale zatím podle ředitele nelze říci. „Vše, co zpříjemňuje lidem cestování v MHD, jednak vede k vyššímu počtu uživatelů, a pak, já předpokládám, že povede i k úbytku černých pasažérů,“ řekl Witowski.

Do roku 2008 byly předplatní kupony v Praze výhradně papírové, tradicí bývaly dlouhé fronty u okének před začátkem každého měsíce a ještě delší každé čtvrtletí. Od roku 2008 bylo možné používat i elektronické kupony nahrané na kartě Opencard a v roce 2010 skončil prodej papírových kuponů s výjimkou anonymních jízdenek bez uvedených osobních údajů, které však jsou výrazně dražší než běžné jízdné.