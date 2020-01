Hejtman pohrozil Leo Expressu vypovězením smlouvy. Nefunguje odbavení cestujících, ve vlacích chybějí průvodčí

Problematické podle něj je především odbavení cestujících, kteří platí jízdné z elektronické peněženky na kartě krajské integrované dopravy. „Bohužel karty IREDO v odbavovacích strojcích nefungují. Prozatím je to řešeno tak, že cestující s kartou IREDO jezdí zdarma, což je neudržitelný stav,“ podotkl hejtman. Potíže mají zejména ti cestující, kteří přestupují a měli by mít z vlaku Leo Expressu platnou jízdenku. Navíc v některých vlacích chybějí průvodčí.

Leo Express jezdí od 15. prosince v Pardubickém kraji na tratích z Ústí nad Orlicí do Červené Vody a z Dolní Lipky do Hanušovic, na objednávku krajského úřadu zajišťuje také několik spěšných vlaků z Prahy do Letohradu či Lichkova. Jeden spoj pokračuje třikrát týdně až do Vratislavi. Dopravce na Orlickoústecku nasazuje motorové jednotky Lint od Alstomu, které jsou nízkopodlažní a klimatizované.

Loňský prosinec přinesl na koleje více vlaků v barvách konkurentů Českých drah. V Pardubickém kraji sice jezdí kromě Leo Expressu na regionálních linkách už jen České dráhy, ale Zlínský a Liberecký kraj si nově objednaly část provozu u Arrivy a Ústecký kraj dal přednost společnostem Regiojet a Länderbahn. Regiojet a Arriva převzaly také několik rychlíkových linek.

Arriva ale po zahájení provozu čelila kritice kvůli zpožděním či problémům s prodejem jízdenek. Potíže s odbavením cestujících by měly již mizet, generální ředitel české Arrivy Daniel Adamka řekl minulý týden, že se firma obrátila na nového dodavatele. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) však nevyloučil, že by jeho úřad mohl Arrivě vypovědět smlouvy na rychlíkové linky.