Lidé ve Vrběticích mohou využít další část pozemků. Celé území má být čisté do poloviny roku

„Velitel zásahu rozhodl o přerušení prací s ohledem na další meteorologickou předpověď na nezbytně nutnou dobu, tedy až nám to klimatické podmínky dovolí,“ přiblížila krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Zimní pauza je podle ní pro práce ve vrbětickém areálu obvyklá.

Pozemky by měly v budoucnu získat Vojenské lesy a statky

Při výbuších bylo zasaženo víc než tisíc tři sta hektarů půdy, z toho zhruba tři sta čtyřicet hektarů přímo v areálu. Majitelům pozemků se od explozí k dnešnímu dni vrátilo do užívání asi devět set padesát dva hektarů, dalších zhruba tři sta šedesát šest hektarů ještě zbývá uvolnit. V budoucnu by měly získat všechny pozemky a objekty v areálu do svého majetku Vojenské lesy a statky ČR, které na nich plánují hospodařit.

Policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, příslušníci Pyrotechnické služby a policisté ze speciálních pořádkových jednotek loni ve Vrběticích odsloužili zhruba 200 tisíc hodin. Jsou v nich zahrnuty práce na ohledání místa činu, plošný sběr a pyrotechnický průzkum, ostraha areálu, odvoz a likvidace munice, ostraha objektu a ošetřování techniky.

Asi 30 tisíc hodin odpracovali loni v areálu a jeho okolí příslušníci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR a jednotky požární ochrany Zlínského kraje. Hasiči mimo jiné zajišťují odstraňování sutin a zbytků munice zemní technikou, nakládání a přepravu munice nebo prořezávání náletových dřevin v okolí míst exploze a při plošném pyrotechnickém sběru. Obsluhují také speciální techniku včetně zemního stroje s balistickou ochranou a požárního tanku.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.