Vstup do zámeckého parku v Lednici už asi nebude zdarma. Návštěvník má zaplatit třicet korun

Turisté si letos za výlety na některá místa na jižní Moravě nejspíš připlatí. Od května má být například zpoplatněný vstup do parku lednického zámku. Vstupenka má stát třicet korun a platit by měla pět dní od zakoupení. Národní památkový ústav plánoval prodej vstupenek do parku už loni, ale narazil na nesouhlas místních a města.