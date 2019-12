Nemysleli na Vánoce, chtěli bojovat. Mladíci z Moutnic před 80 lety utekli za hranice

V prosinci roku 1939 nepřemýšlelo šest kamarádů z Moutnic nad Vánocemi, ale nad tím, že opustí rodiny a budou bojovat za osvobození vlasti. Odešli a s nikým se nerozloučili.

„Do Francie dorazili čtyři. Dvěma se přechod nevydařil, byli zadrženi a skončili v koncentračním táboře, ale oba měli to štěstí, že válku přežili a vrátili se domů,“ popsal syn veterána Aloise Dohnálka a místostarosta Moutnic Rostislav Dohnálek (KDU-ČSL).

Ti, kterým se podařilo překročit hranice, se nejdřív dostali takzvanou balkánskou cestou do Bejrútu, pak do Francie a nakonec do Anglie. Alois Dohnálek bojoval v Československé Samostatné obrněné brigádě v Anglii a vrátil se po válce domů. Vrátil se i Jan Buchta, který spolu s Rudolfem Maškem a Františkem Havránkem bojoval u 311. bombardovací perutě RAF. František Havránek padl v prosinci 1944 v akci nad Skotskem, Rudolf Mašek při bombardování Brém v lednu 1942.

Mladíky ovlivnil vlastenecký ředitel školy

V Moutnicích připomínají místní hrdiny pamětní desky hned na několika místech. Před Vánocemi u nich lidé pravidelně pokládají věnce a zapalují svíčky. „Jak se to tak stane, že zrovna šest lidí, kteří se rozhodnou bojovat za vlast, pochází z jedné malinké obce? Ve svých vzpomínkách uváděli, že na ně měla velký vliv škola a práce tehdejšího ředitele, který byl velký vlastenec,“ řekl místostarosta Dohnálek.

Čtyři mladíci, kteří přežili, se po konci války scházeli, o svých zkušenostech prý ale s rodinou příliš nemluvili. Po roce 1948 byli navíc všichni pod dozorem státní bezpečnosti. Uznání se dočkali až po pádu komunismu. Rostislav Dohnálek se před třinácti lety, po smrti svého otce, rozhodl na počest všech vytvořit expozici. Fotografie, deníky, medaile a uniformy poskytli příbuzní válečných hrdinů.