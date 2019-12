Čištění Bořího lesa se zastavilo. Podle vlastníka pozemků po sobě firma nechala munici

V Bořím lese bylo na konci druhé světové války zasaženo municí asi sedm set padesát hektarů. Pyrotechnici v minulosti vyčistili dvě stě hektarů, od roku 2015 se v etapách čistí zbytek. Pracovaly na tom dvě společnosti, a to Borgata, u které bylo podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové vše v pořádku, a MPK net. Borgata prováděla první, druhou, třetí a pátou etapu čištění, MPK net uspěla ve veřejné zakázce na čtvrtou a šestou etapu, kterou však už nedokončila.

Lesy ČR nechaly v namátkově vybraných místech provést dva kontrolní průzkumy, jestli na už vyčištěném území nějaká munice po firmě nezůstala. „Při jednom z průzkumů bylo nalezeno několik kusů munice. Firmě MPK net, která území asanovala, jsme tedy vypověděli v průběhu šesté etapy smlouvu a uplatnili jsme slevu z ceny díla,“ řekla mluvčí Lesů ČR.

Šestá etapa počítala s vyčištěním asi padesáti hektarů plochy, firma vyčistila zhruba osmatřicet, pak jí byla smlouva vypovězena. Zakázka byla podle Evy Jouklové zhruba za šest milionů korun, státní podnik ale uplatnil slevu z ceny, šlo o statisíce korun, které najaté firmě Lesy ČR nezaplatily. „Aktuálně prověřujeme kvalitu všech odvedených prací a z případných dalších zjištěných nedostatků vyvodíme právní důsledky,“ uvedla Eva Jouklová.

Munici mohl v lese podle firmy pohodit kdokoli

Společnost MPK net s vypovězením smlouvy nesouhlasí. „Přišla kontrola, která se několik etap před tím neprováděla. Přišla do míst, která byla velmi zvláštní, a shodou okolností se tam našla nějaká munice, kterou jsme tam údajně nechali my. Tvrdíme, že tam nic takového nebylo, a jsme připraveni na soudní spor. Uděláme vše pro to, abychom očistili své jméno,“ řekl hlavní pyrotechnik společnosti Pavel Kupec.

Podle něj je problém ve smlouvě, kdy se předá vyčištěný úsek, pak běží lhůta deset dní na odvolání a následně už bývá dotyčný prostor veřejně přístupný, nehlídaný, což je podle Kupce kámen úrazu. Munici tam podle něj mohl dát či pohodit kdokoliv, včetně amatérských hledačů.