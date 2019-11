Provozovatel brněnského letiště chce zvýšit počet nákladních linek. Staví novou logistickou halu

Letiště chce tento trend změnit. „Je to místo, které bude obsluhováno dvěma dálničními sjezdy, z haly je výjezd rovnou na ranvej, zároveň tu končí železniční vlečka. Je to bod, kde se potkávají všechny druhy dopravy kromě lodní,“ popsal Milan Kratina.

Podmínkou je existence dálnice do Vídně

Nová nákladní zóna za zhruba 200 milionů korun bude hotová na jaře příštího roku. Zásilky budou do Brna denně vozit dva kamiony v kontejnerech z bratislavského letiště a po roztřídění budou pokračovat dodávkami k zákazníkovi. Aby mohla společnost DHL Expres využívat brněnské letiště i pro leteckou přepravu nákladů, musel by se ale podle jejího generálního ředitele výrazně zvýšit objem zásilek. Tak, aby se vyplatilo létat i do Brna.

„Dokážu si představit, že by Brno mohlo v budoucnu nahradit Bratislavu a obsluhovalo by se z něj mnohem širší území než jen jižní Morava a Vysočina. Například i Vídeň a okolí, protože do Vídně létat nemůžeme, letiště je přetížené,“ řekl Luděk Drnec. Aby společnost mohla létat do Brna, je podle něj zcela klíčová existence dálnice do Vídně, na kterou se zatím čeká.