Před povodněmi to byla luxusní ostravská čtvrť, teď tam vzniká nový průmyslový areál

V Ostravě-Hrušově začala stavba nové průmyslové zóny Contera Park Ostrava D1. Během pěti let by tam ve výrobních či logistických firmách mělo vzniknout nejméně sedm set pracovních míst. Průmyslová zóna o rozloze 35 hektarů by měla stát až dvě miliardy korun. Zóna vyroste v bývalé luxusní čtvrti, kterou v roce 1997 srovnaly se zemí povodně.