Modré zóny se šíří Prahou. Pokryly Malvazinky, Dědinu i Baterie

Modré čáry pokryly další pražské ulice. Magistrát rozšířil zóny placeného stání do dalších oblastí Prahy 5 a 6, konkrétně na Dědinu, do Dolní Liboce, Košíř nebo do částí Ořechovky a Hanspaulky. Není to poslední plánované rozšíření zón, v lednu příštího roku je chce v některých ulicích zavést Praha 9 a k podobnému kroku se chystá i desátá městská část.