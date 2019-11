Jednou budem dál. Zlínské divadlo uvede ke 30. výročí sametové revoluce nový kabaret

Kabaretní skeče v inscenaci, která má podtitul „Český sen“, propojuje motiv Alenky v říši divů Lewise Carrolla.

Alenka slaví třicáté narozeniny, na svět přišla 17. listopadu a připadá si přesně jako Alenka v říši divů. Ve snu se jí svíčky z dortu promění ve svíčky na Národní třídě. Jako ve zrychleném dokumentu se jevištěm prožene uplynulých třicet svobodných let a desítky postav včetně všech tří polistopadových prezidentů.

„Budeme míchat žánry i nálady, učili jsme se choreografie, Jan Šotkovský pro nás napsal několik písniček, které zhudebnil Zdeněk Král,“ říká autor, režisér a zároveň ředitel divadla Petr Michálek.

Od cinkání klíči až po dnešek. S nadhledem i sarkasmem

Ve hře se mísí osobní příběhy i významné politické a společenské události. Například první papežská návštěva na pozadí bující erotiky a podnikání. „Mám ambici, aby z toho, co odvyprávíme, nebyla podstatná jedna událost, ale to, že když je naskládáme vedle sebe, tak co je tou nití, která je propojuje. Jsem velmi zvědav, jak diváci tuto nit pojmenují. To je podstata toho, proč to děláme – dotknout se té nitě, nikoliv odvyprávět kuponovou privatizaci,“ vysvětluje Michálek.

Inscenace je výjimečná množstvím kostýmů, dvě desítky herců jich na jevišti vystřídají několik stovek. Například pro herečku Martu Bačíkovou, která se objeví v roli Olgy Havlové nebo Marcely Augustové, to znamená deset převleků.

V roli Alenky se představí Kateřina Liďáková, Andreje Babiše a další postavy ztvární Zdeněk Julina, Tamara Kotrbová bude hrát například Martu Kubišovou, Radovan Král ztvární Karla Kryla i Michala Davida, Zdeněk Lambor bude hrát Václava Havla, Rostislav Marek Miloše Zemana a Pavel Vacek Václava Klause.

„Jsem šťastný, že žijeme ve svobodné zemi. Jsem šťastný, že můžeme tento kabaret vůbec hrát, že nám do toho opravdu nikdo nemluví,“ říká představitel Miloše Zemana Rostislav Marek.