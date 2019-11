Velká Lhota mohla vybírat poplatky za průjezd obcí. Soud zprostil starostku obžaloby

Starostka Velké Lhoty Jarmila Melichaříková chtěla obecní cesty chránit před těžkými kamiony, podle obžaloby ale porušovala zákon. Nákladní auta nad osm tun mohla vsí projíždět, ale za poplatek. Podle státního zástupce tak od listopadu 2017 do června 2018 starostka vybrala v rozporu se zákony o pozemních komunikací a o místních poplatcích do obecní pokladny víc než patnáct tisíc korun.

Podle samosoudce Aleše Matury se v hlavním líčení nepodařilo prokázat, že by chtěla starostka sobě nebo obecnímu úřadu poskytnout neoprávněný prospěch, což je pro žalovaný trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby klíčové. „Jednoznačně šlo o to napravit poškozenou infrastrukturu, která v obci nepochybně byla po průjezdu těžkou technikou. Domnívám se, že obžalovaná nepřekročila hranici trestného jednání,“ odůvodnil rozsudek Matura.

„Jsem ráda, ale víte sami, že to nekončí. A ta doba, to čekání, to táhnutí, že to ovlivňovalo opravdu můj život, nepřála bych to nikomu. Stále trvám na tom, že se cítím nevinná, že ani já, ani zastupitelstvo obce, jsme nepochybili a vždy jsme jednali ve prospěch obce,“ řekla Jarmila Melichaříková. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se v neprospěch obžalované na místě odvolal.

Soudní proces se starostkou malé obce není v České republice ojedinělý. Během pěti let policie zkoumala 438 případů. Před soud se jich dostalo 49 a odsuzujícím rozsudkem skončila necelá polovina.