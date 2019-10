Budišovská radnice vsadila na energii ze slunce a plynu. Ušetří a sníží emise

Projekt společnosti Young4Energy ze 75 procent zaplatily státní dotace, podíl města byl 1,2 milionu s tím, že návratnost je zhruba šest let. „Pokud počítáme úsporu 300 tisíc ročně, tak za deset let jsou to tři miliony,“ doplnil starosta. V opačném případě by město muselo opravit staré plynové kotelny a to by stálo asi jeden a půl milionu.

Budišovský systém jako modelový příklad

Ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman řekl, že stát chce takto finančně podpořit vznik nových modelových příkladů pro další obce. „Je to i proto, abychom si ověřili, jestli tyto kombinace fungují v praxi, a potom jsme třeba od roku 2021 nastavili v rámci nového programového období dotační tituly,“ řekl.

SFŽP údajně bude mít prostředky například z modernizačního fondu, to znamená z obchodování s emisními povolenkami. „Bude tak prostor otevřít dotační možnosti i na tento typ projektů daleko větší, než je aktuálně možný,“ uvedl Valdman.