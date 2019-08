Neekologické a hlučné multikáry jdou do šrotu. Po olomoucké zoo se budou prohánět elektromobily

Původní multikáry jsou nejen neekologické a poruchové, ale hlavně příliš hlučné. To obtěžtěžovalo nejen návštěvníky zahrady, ale i samotná zvířata v pavilonech a výbězích.

Stará zelená vozidla, která pochází ze 70. let minulého století, podle zaměstnanců vydržela hodně, zoologická zahrada však chce jít s dobou a hlavně příkladem pro ostatní. „Vozový park zahrady se rozroste o čtyřkolku, dvě trojkolky a jeden malý nákladní vůz,“ řekl ředitel zoo Radomír Habáň. V budoucnu by měla přibýt ještě další vozidla na elektrický pohon.

Na jedno nabití až osmdesát kilometrů

Elektromobily bude zoo využívat například pro přepravu krmiva, hlíny nebo materiálu potřebnému k provozu jednotlivých úseků. Kromě toho je budou využívat i zaměstnanci pro rychlé přesuny po rozlehlém areálu zahrady.

Momentálně se elektromobily dobíjí prostřednictvím elektrické sítě 220 V, v budoucnu by však vedení zoo chtělo doplnit nejen dokovací stanice v areálu, ale také zimní garáž. Při průměrné rychlosti třicet kilometrů za hodinu by měla nová auta ujet denně osmdesát kilometrů. Dobíjet by se měla jen v noci.

Čtyři elektromobily pořídila svatokopecká zoo za bezmála tři a půl milionu korun. Necelé dva miliony poskytlo formou dotace ministerstvo životního prostředí.

Na elektřinu jedou i strážníci

Už na začátku dubna převzala tři auta na elektrický pohon i olomoucká městská policie. Jedná se o dvě osobní auta a jednu dodávku. Magistrát i strážníci si pochvalují hlavně tichý provoz a nízký dopad na životní prostředí.