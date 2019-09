Novým ředitelem nemocnice ve Znojmě bude Martin Pavlík. Její dosavadní práci chválí

Martin Pavlík vedl Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně pět let, v první půli roku se rozhodl funkci opustit a vrátit zpět na pozici lékaře ARO. S částečným úvazkem zůstane lékařem na ARO Brně i nyní, chce tam dojíždět jednou nebo dvakrát do měsíce. Jako lékař chce částečně působit i ve Znojmě.

Podle něj nasbíral Pavlík velké zkušenosti při vedení fakultní nemocnice i v zahraničí. „Jsem rád, že jihomoravské krajské zdravotnictví získává zkušeného a zdatného manažera, který plnil velmi těžký úkol finančně stabilizovat svatou Annu. Je to posila krajského zdravotnictví,“ řekl Vojta.

Miroslav Kavka vedl nemocnici ve Znojmě šestnáct let, podle kraje dobře, ale nastal čas na změnu. „Největší krajem zřizovaná znojemská nemocnice byla panem Kavkou vedená profesionálně, ale věřím, že se pod vedením pana Pavlíka podaří úroveň nemocnice ještě posunout,“ vysvětlil radní kraje odpovědný za zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Nemocnice je jedna z nejlepších v kraji, říká Pavlík

Znojemskou nemocnici nový ředitel považuje za jedno z nejlepších zdravotnických zařízení pod krajskou správou a chce ji zviditelnit. „Na to, jak zařízení vypadá a co dělá za špičkovou péči, je málo vidět. Je potřeba to lépe prodat, takže chci nemocnici lépe prezentovat,“ řekl Pavlík.

Chce také zachovat nynější personální stabilitu. „Napříč Českou republikou se zavírají lůžková oddělení kvůli nedostatku personálu, který má naopak Nemocnice Znojmo na vysoké úrovni,“ prohlásil. Zabývat se bude i ekonomickou situací. „I když nemocnice hospodaří v černých číslech, u každé si dovedu představit, že jsou rezervy. Rád bych je odhalil a využil ve prospěch nemocnice,“ uzavřel Martin Pavlík, který chce rozšířit i přeshraniční spolupráci s Rakouskem.



Výběrového řízení na ředitele Nemocnice Znojmo se zúčastnili tři zájemci. Pro Martina Pavlíka hlasovalo sedm lidí z devítičlenné komise.

Rada Jihomoravského kraje rozhodla také o tom, že tři ředitelé krajských zdravotnických zařízení zůstanou ve funkci. Konkrétně ředitelka LILA Domova pro postižené děti Otnice Ludmila Pšenáková, ředitelka centra zdravotních služeb pro děti Krůček Kyjov Jana Petrášová a ředitel Nemocnice Ivančice Jaromír Hrubeš. Ve druhé etapě výběrových řízení rozhodne o ředitelích Nemocnice Letovice, Nemocnice Tišnov, Jihomoravských dětských léčeben a centra zdravotních služeb pro děti Kruh Znojmo.