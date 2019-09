Stavba posledního úseku prodloužené Rudné začala. Hotovo může být už do konce roku

Nejvíc práce dá stavbařům protihluková stěna, která bude vyšší, než se původně plánovalo. „Bude dosahovat výšky až přes čtyři metry. Zároveň bude mít tu nejkvalitnější protihlukovou ochranu, která se teprve v Česku zkouší. Takže to bude takový pilotní projekt a uvidíme, jaký bude mít vliv na okolí,“ řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Dělníci se do stavby poslední části prodloužené Rudné pustili ve čtvrtek, pouhé dva dny po tom, co silnice dostala důležité razítko. Stavební povolení bylo vydáno už dříve, případní odpůrci ale měli měsíc na to, aby se odvolali. To se však nestalo.

Trpěla hlavně Poruba

Vybudování krátkého, ale důležitého úseku uvítají hlavně obyvatelé ostravské části Poruba. Podle redaktora ČT Tomáše Indreie projede křižovatkou ulic Opavská a 17. listopadu denně až 35 tisíc aut. Číslo navíc každým rokem narůstá.

Čtvrť se začala stavět v padesátých letech minulého století, kdy v Československu jezdilo po silnicích zhruba milion vozidel, dnes jich je registrováno pětinásobně víc. S takovým množstvím aut na silnicích tehdejší režim nepočítal a podle toho vypadají také tamní komunikace.

Ulice 17. listopadu se má zklidnit

Práce na prodloužené Rudné, která je hlavní spojnicí mezi Ostravou a Opavou, by podle smlouvy mohly probíhat až osmnáct měsíců. Ministerstvo dopravy ale mluví o dřívějším termínu. „Vypadá to, že do konce roku se tu bude jezdit,“ nastínil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Po dokončení prodloužené Rudné přijde na řadu rekonstrukce dnes už přetížené ulice 17. listopadu. Jak by po náročné opravě měla vypadat, zatím Moravskoslezský kraj neví. „Pěší zóna to asi určitě nebude, protože tam jezdí tramvaje. Ale určitě se to zklidní, protože auta už tam jezdit nebudou,“ poznamenal Unucka.