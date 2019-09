V Porubě může začít stavba prodloužené Rudné. Optimistický scénář mluví o zprovoznění ještě letos

„V daný okamžik tomu (stavbě) nic nebrání. Jedu do Prahy, abychom se o tom pobavili s ministrem dopravy panem Vladimírem Kremlíkem a potažmo se Strabagem, ale pevně věříme, že to bude v nejbližších dnech,“ řekl k zahájení stavby hejtman Moravskoslezského kreje Ivo Vondrák (ANO).

Podle smlouvy má firma na dostavění silnice osmnáct měsíců. Hejtman však tvrdí, že by to mohlo být mnohem dřív. „Pokud by vše probíhalo podle plánu a nezlobilo počasí, pokud vše bude k dispozici, tak bychom mohli začít jezdit i do konce roku. Ale je to spíše teoretická možnost,“ doplnil.

Stavbu brzdily majetkoprávní spory

(Na mapě je modře vyznačena už hotová komunikace, červěně pak poslední, zhruba čtyřsetmetrový, úsek, který zbývá postavit.)

Prodloužená Rudná, která je součástí silnice I/11, je v současnosti jednou z nejdůležitějších dopravních staveb v kraji. Má zrychlit dopravu mezi Ostravou a Opavou a také plnit roli obchvatu městské části Poruba. Stavbu chybějícího úseku však léta brzdily například majetkové spory.

Práce léta stály kvůli architektovi Dušanu Richtárovi, který argumentoval věcným břemenem na panelovou silnici, která prodloužené Rudné stojí v cestě. „Někdo bez vědomí vlastníka, kterým bylo Ředitelství silnic a dálnic a stát, tam napsal věcné břemeno a to věcné břemeno se dneska vymezuje,“ řekl loni bývalý ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).