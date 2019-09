Obce na Olomoucku zaplatí za vlaky a autobusy víc než dvojnásobek. V opačném případě by hrozilo rušení spojů

Zastupitelé Olomouckého kraje odsouhlasili zvýšení příspěvku, který města a obce platí za zajištění dopravní obslužnosti v kraji. Za každého obyvatele by měly nově platit více než dvojnásobek toho, co doposud. Dodatek ke smlouvám kraje s obcemi musí ještě schválit zastupitelstva měst a obcí, podle vedení kraje by to však neměl být problém.