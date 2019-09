Koridor u Pardubic ochromila výluka. Bez zpoždění neprojede téměř nikdo, osobní vlaky vůbec

Dojet vlakem z Prahy do Pardubic nebo naopak nebylo v pondělí ráno téměř možné. Lepší to nebude ještě půldruhého týdne. Začala totiž výluka mezi Pardubicemi a Přeloučí, která potrvá do 2. října. Během ní mohou vlaky jezdit pouze po jedné ze dvou kolejí: České dráhy avizují, že se dálkové spoje mohou zpozdit až o dvacet minut. Regionální vlaky potom v rozkopaném úseku vůbec nejezdí, cestující musí nastoupit do náhradních autobusů.