Rektor olomoucké univerzity Jaroslav Miller zatím nebude trvat na odvolání děkana přírodovědy

Spor se týká plánovaného vzniku Vysokoškolského ústavu, pod který by mělo přejít i Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Vědci z centra se změnou souhlasí, Přírodovědecká fakulta nikoli. Vadí jí to, že do budování vědeckých center investovala nemalé peníze a odtržením od fakulty by přišla o kvalifikované pedagogy.

Kubalu podpořily stovky kolegů

Kubala už minulý týden oznámil, že na funkci děkana rezignovat nebude. Internetovou petici na jeho podporu podepsalo pět stovek lidí. V prohlášení se minulý týden za děkana postavili i proděkani Přírodovědecké fakulty UP.