Rektor olomoucké univerzity požaduje rezignaci děkana přírodovědy. Skončit by měl i ředitel vědeckého centra

Vedení univerzity ve svém prohlášení svůj krok zdůvodňuje spory mezi Přírodovědeckou fakultou a výzkumnými centry. Situaci vyhodnocuje jako kritickou, zejména s ohledem na plnění vybraných projektů.

„Po proběhlé diskuzi se vedení Univerzity Palackého, tedy rektor a děkani sedmi fakult, domnívá, že k uklidnění situace a odblokování komunikačních bariér může přispět personální změna v čele Přírodovědecké fakulty a RCPTM,“ stojí v prohlášení na stránkách univerzity.

Rektor je v zahraničí, reakci očekává do pondělí

Podle vedení univerzity je vhodné, aby děkan a ředitel RCPTM zvážili setrvání ve funkcích, neboť se doposud nepodařilo najít smírné řešení tak, aby nedošlo k poškozování jména univerzity. „Rektor oběma funkcionářům zaslal oficiální výzvu a reakci očekává do pondělí 9. září,“ stojí v prohlášení. Miller je momentálně na zahraniční cestě.

Ohledně rezignace ředitele RCPTM je situace nejasná i pro samotné zástupce ústavu. Dosavadní ředitel Radek Zbořil před prázdninami pověřil výkonem své funkce kolegu Michala Otyepku kvůli tomu, že se chce věnovat přípravě velkých mezinárodních grantů. Od září má tvůrčí volno. Zbořilův krok posvětila i správní rada RCPTM.

Vědci jsou ve stávkové pohotovosti

Vyhrocená situace mezi RCPTM a mateřskou fakultou vygradovala na konci srpna vyhlášením stávkové pohotovosti vědců. Spor trvá už rok a týká se příprav vzniku nového vysokoškolského ústavu. RCPTM má být právě jeho součástí, což fakulta od začátku kritizuje.

Vznik nového vysokoškolského ústavu Přírodovědecké fakultě UP vadí mimo jiné proto, že do budování vědeckých center v Olomouci investovala nemalé finanční prostředky a jejich odtržením od fakulty by přišla i o část vysoce kvalifikovaných pedagogů.

Spor doprovázejí vzájemné urážky i anonymní udání. Podle děkana Přírodovědecké fakulty Martina Kubaly má vyhlášení stávkové pohotovosti pouze odvést pozornost od kauzy falšování dat v odborné publikaci, která se týká dosavadního šéfa RCPTM Radka Zbořila.

MfD nedávno napsala, že Zbořil se podle etické komise vysoké školy podílel na manipulaci s daty v odborném textu pro prestižní časopis. Jako korespondenční autor údajně adekvátně a včas nereagoval na impulzy, které na chybu upozorňovaly. Zbořil pochybení odmítl.