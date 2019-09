Začala rekonstrukce zámku v Uherčicích. Je největší a nejzanedbanější památkou v Česku

V neděli odpoledne měli návštěvníci zámku v Uherčicích možnost naposledy jej vidět v neutěšené podobě, v jaké se nacházel řadu let. „Chodíme s manželkou po zámcích už dvacet let a teď jsme zavítali sem. Chtěli jsme se podívat, jak to tady vypadá. Je to vidět, že zámek potřebuje hodně peněz na rekonstrukci,“ řekl návštěvník Josef Dufek.

Jedni z posledních návštěvníků severního křídla zámku v Uherčicích na Znojemsku. Od zítřka bude až do roku 2022 zavřené kvůli opravám. Zámek na ně dostal 130 milionů korun z Evropských fondů. pic.twitter.com/ad8nKVi0Bb — Barbora Blažková (@Blazkova_CT) September 1, 2019

Peníze získal zámek po mnohaletém úsilí. Opravit se musí kompletně všechno, památka, kterou ročně navštíví kolem pěti tisíc návštěvníků, je v havarijním stavu. „Za současný stav mohou pováleční nájemci, kteří se na zámku vystřídali. Ať už to byl státní statek, vojsko nebo výchovný ústav, by to vždy užitný objekt, který mohli využívat, ale neměli příliš potřebu do něj investovat,“ vysvětlila kastelánka Alena Lysá.