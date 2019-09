Stavba repliky vyhořelého kostela v Gutech se odkládá na neurčito. Nemá povolení od hasičů

„Vydali jsme zamítavé stanovisko k požárně-bezpečnostnímu řešení. Stavba by byla nedostatečně ochráněna,“ řekl Kůdela. Hasiči požadovali, aby elektronická požární signalizace mířila přímo na stůl dispečerů integrovaného záchranného systému. Podle plánu měla vést k soukromé firmě.

„Problémem by bylo prodlení, které by nastalo, než by se informace dostala až k nám,“ doplnil Kůdela. Zdržení odhadují hasiči na desítky vteřin až několik minut.

Stavbu repliky dřevěného kostela připravuje biskupství Ostravsko-opavské diecéze. Vedoucí stavebního odboru diecéze Václav Kotásek informaci o zamítnutí projektu dostal zatím jen ústně. „Ještě nemáme písemné stanovisko. Vím, že připomínek bylo více. Nevím ale, o co přesně šlo. Až připomínky vyhodnotíme, vydáme stanovisko,“ řekl.