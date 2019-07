Biskupství se s hasiči neshodne, jak zabezpečit repliku dřevěného kostela v Gutech

Firma, která repliku postaví, pokácela 450 metrů krychlových kulatiny a dřevo na stavbu odkornila, upravila a odborně uložila pro další použití. Úprava dřeva probíhala tradičním způsobem, především otesáním. Vytěženy byly také smrky pro výrobu šindelové krytiny, na kterou se spotřebuje zhruba 150 metrů krychlových dřeva.

Na stavbě se budou angažovat i památkáři, kteří chtějí kopii prohlásit za kulturní památku. „Je důležité, aby se replika co nejvíce blížila původní stavbě. Nejen hmotou, ale i použitými tradičními technologiemi. Což může být občas problém, vzhledem k dnešním standardům,“ řekl už dříve ředitel Národního památkového úřadu v Ostravě Michal Zezula.

Stavba kostela by mohla stát přibližně dvacet milionů korun, další peníze budou nutné na vnitřní vybavení. „Návrh interiéru ještě vzniká, tam bude záležet na tom, co všechno v tom kostele z toho vybavení bude,“ doplnil Kotásek. Náklady by mělo biskupství pokrýt z pojistky, ale i z peněz z veřejné sbírky vyhlášené městem nebo získaných od dárců.