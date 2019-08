Houbaři riskují vysoké pokuty, za úlovkem míří i do nebezpečného vojenského prostoru

Houbaři mají v těchto dnech žně, dokazují to i plné košíky, se kterými se vracejí lidé z lesů na Olomoucku. Někteří z nich riskují vysokou pokutu, protože i přes zákaz chodí do vojenského prostoru Libavá, kde jim může hrozit nebezpečí. Vojenská lesní správa už rozdala desítky pokut za nepovolený vstup do vojenského újezdu. Sankce může šplhat až ke sto tisícům korunám.