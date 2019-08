V Brně se objevily desítky sdílených elektrokoloběžek. Úředníci jsou překvapení, o nové službě nevěděli

Takových koloběžek se v Brně v pondělí ráno objevilo sto padesát. „Je to alternativní doprava, kterou přinášíme občanům. Dáváme do Brna novou technologii,“ řekl spolumajitel společnosti, jež koloběžky provozuje, Jiří Hofr.

Městská část nevylučuje regulaci

Úřady jejich uvedení do provozu ale překvapilo. Řeší, jestli při parkování koloběžek jde o veřejný zábor, nebo ne, a jestli by měla firma za umístění vozítek v ulicích platit. „Podle našeho dosavadního výkladu to veřejný zábor není, tím ale není vyloučená systémová regulace do budoucna,“ řekl radní městské části Brno-střed Jan Mandát (za ODS).

Aby se vyhnul problémům, zavedl provozovatel například opatření, která zvýší bezpečnost provozu koloběžek v pěších zónách. „Jakmile se dostane do pěší zóny, koloběžka automaticky pípne a zpomalí na 15 kilometrů, není možné na ní jet víc,“ vysvětlil druhý spoluvlastník společnosti Lukáš Merta.