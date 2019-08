Myslivci našli na Brněnsku mrtvé zajíce i bažanty. Tvrdí, že je zabil jed proti hrabošům

Myslivci zaznamenali úhyn uprostřed minulého týdne. „V katastru Brno-Tuřany v lokalitě Dvorska se našlo 37 kusů otrávených zajíců a tři bažanti, ve Šlapanicích bylo 25 kusů zaječí zvěře. Máme potvrzené od státní veterinární správy z Olomouce, že je tam daná otrava Stutoxem II,“ řekl Živěla.

Vzorky zkoumá Státní veterinární ústav v Olomouci. „Vyšetření úhynu zajíců a bažantů ještě není ukončeno,“ řekl ředitel Státního veterinárního ústavu v Olomouci Jan Bardoň s tím, že je třeba provést nejen toxikologické, ale i bakteriologické vyšetření.

„My to definitivně v tuto chvíli uzavřeno nemáme, protože nám chybí výsledky bakteriologického vyšetření a u toxikologického vyšetření se musí udělat celá škála toxinů,“ dodal. „Většina vzorků, které došly, jsou vzorky odebrané a hrazené mysliveckým sdružením. To znamená, že vlastníkem je myslivecké sdružení, které první musí dostat výsledek,“ uzavřel ředitel SVÚ v Olomouci.

Statisícová škoda

Živěla vidí jako problém několik věcí. „Přípravek byl použitý bez toho, že by se udělalo oznámení. Když si Stutox kupujete, je tam popis, kam to musíte ohlásit. Musí být označené, kde je to aplikované. K ničemu takovému ale nedošlo,“ řekl Živěla. „Látka se má navíc aplikovat do nor, tady to ale nejspíš někdo velkoplošně rozmetal po poli. U nás v lokalitě Tuřany Dvorska to bylo na ploše 36 hektarů a ve Šlapanicích asi na stech hektarech,“ řekl Živěla.

Škoda nejspíš přesáhne sto tisíc korun, protože jen u zajíců je podle Živěly stanovena hodnota 2500 korun za kus. „Já to dál budu řešit s právníky a podám trestní oznámení,“ dodal Živěla.