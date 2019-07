Jeseník nad Odrou prodává povodňové domy. Nájemníci ale částku přes jeden milion korun platit nechtějí

Obyvatelé povodňových domů v Jeseníku nad Odrou poukazují na nekvalitně odvedenou práci při jejich stavbě. Zničené jsou například štíty budov nebo venkovní schodiště a potíže hlásí i v interiérech.

„Největší problémy v těch domech jsou asi koupelny, sprchové kouty, přes které teče voda na podlahu. Manžel už to několikrát silikonoval, pořád se to opravuje,“ řekla jedna z nájemnic povodňového domku Lenka Machýčková.

Někteří nájemníci domů sice říkají, že cena 1,1 milionu korun není vysoká, ale pro většinu z nich, kteří jsou už ve vyšším věku, je taková částka problém. Pravděpodobně by totiž už nedosáhli na hypotéku.

Navíc tvrdí, že do domů už za deset let investovali nemalé peníze, někteří až milion korun. „Kdybychom věděli tenkrát, co s námi zamýšlí za deset let, tak by si ty klíče nikdo nevzal,“ řekla nájemnice Radka Šrubařová.

Nájemníci: Za 900 tisíc je koupíme

V souvislosti se stavem povodňových domů v Jeseníku nad Odrou požadují nájemníci cenu o 200 tisíc korun nižší. Vedení obce však tvrdí, že sníženou částku jim už nabídlo, protože tržní cena se pohybuje kolem 2,5 milionu korun.