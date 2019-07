Oběť gulagu, nebo podvodnice? Věra Sosnarová popisuje na besedách sovětské hrůzy, podle historika si vymýšlí

„Na základě četby historické literatury a konzultací s ruskými partnery, kteří se tématem gulagu celoživotně zabývali, můžeme říct, že jde o něco, co není popsáno v SSSR. Rovněž víme, že vězni gulagu nebyli tráveni jedem, to je nesmysl. Nebo že byli vražděni za nesplnění norem, nesmyslné je i to obrovské množství sexuálního násilí,“ říká historik.

Podle vyprávění pamětnice vyhrožovali hlídači dělníkům, že když nesplní plán, tak budou potrestaní. „Buď nás zastřelí v lese a zakopou v lese nebo nám dají arsen do jídla,“ vypráví. Popisuje i sexuální násilí. „Přišli jsme z práce, bachaři byli opilí, otevřeli dveře, vběhli do baráku a křičeli ,Vysvlíkejte se!‘ Nedívali se, jestli je vám deset nebo patnáct a půl,“ vypráví pamětnice.

O Rusku poprvé promluvila až v roce 2002, když bylo možné zažádat český stát o odškodnění za sovětské křivdy – za každý měsíc v gulagu dvanáct tisíc korun. Za devatenáct let by tak paní Sosnarové náležely až tři miliony korun.

Lidi na přednáškách příběh dojímá k slzám

Historik také pochybuje o tom, že by Věra Sosnarová neměla žádné doklady. „Bylo pravidlem, že propuštěnec z gulagu dostal propustku, protože se nemohl pohybovat po SSSR bez dokladů,“ upozorňuje Adam Hradílek.

Problematice gulagů se věnuje přes deset let a je autorem několika knih na toto téma. S Věrou Sosnarovou se poprvé osobně setkal až loni na jedné z přednášek. „Zasáhla mě reakce obecenstva,“ vpzomíná. „K slzám dojala účastníky besedy od teenagerů až po důchodce, kteří si vzápětí nakupovali knihu, která reprodukuje její příběh, zasílají jí peníze. Uvědomil jsem si, že jsem svědkem podvodu.“

Archiválie mluví o pracovnici v průmyslu

Začal proto po skutečném osudu Věry Sosnarové pátrat. Koncem loňského roku oslovil desítky archivů v Česku i v Rusku, soustředil se na místa, která se objevují v ženiných vzpomínkách, obracel se na státní archivy, které mají dokumenty o pronásledovaných a sledovaných osobách.

„Z archivu města Alapajevska jsem získal dokument, kde je karta zaměstnankyně Alapajevského metalurgického závodu Věry Mělké. To je první doklad o jejím pobytu počínaje květnem 1946. Nevíme, jak se dostala do SSSR, ale pracovala tam od května 1946,“ uvádí – a předkládá i další listiny.

„Dokument, který získala paní Sosnarová v roce 1964 při výstupu z továrny na výrobu topných zařízení a trub, popisuje její pracovní zařazení od konce 40. let do roku 1964, kdy byla propuštěna ze zaměstnání s tím, že odjíždí do Československa.“

Sosnarová prý název továren nikdy neslyšela

Věře Sosnarové ovšem názvy továren ani měst prý nic neříkají, nalezené dokumenty jsou podle ní falešné. „My jsme žádné město neviděli. Chodili jsme do lesa, do fabriky, tam byl velký závod. A ještě jsme chodili pracovat na šachtu. Dali nám papír a tam napsali to, co říkáte a my jsme tam vůbec nebyly. Hlavně že byla bumága, ať byla jakákoliv,“ říká Věra Sosnarová s tím, že jim nešlo o doklady, ale o život. „Kdyby nám bůhvíco dali, hlavně že nás pustili,“ dodává.

„To, jakým způsobem Věra Sosnarová prožila svůj život na území SSSR, ví sama Věra Sosnarová, ale z těch dokumentů, co se nám podařilo najít, je zřejmé, že nebyla vězenkyní gulagu,“ míní Adam Hradilek.