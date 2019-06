Frekventovaná Nádražní ulice v Ostravě bude rozkopaná v srpnu. Opravovat se musí znovu po třech letech

Frekventovaná Nádražní ulice v centru Ostravy se bude v srpnu po necelých třech letech od rozsáhlé rekonstrukce znovu opravovat. Energetická společnost Innogy bude muset kvůli zjištěné výrobní vadě preventivně vyměnit části plynového potrubí. Snahou je, aby oprava co nejméně zasáhla do provozu vytížené komunikace. Novinářům to řekli náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO) a Andrej Prno, ředitel strategie a správy distribuční soustavy GasNet (člen společnosti Innogy).