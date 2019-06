Olomouc má „chytré“ odpadkové koše. Samy lisují odpad a popelářům nahlásí, když jsou plné

Jeden „chytrý“ koš stojí zhruba 120 tisíc korun, což zatím v Olomouci limituje úvahy o pořízení většího počtu těchto moderních zařízení. Půlroční zkušební provoz tří košů by měl ukázat, jak moc by se systém svozu zefektivnil a jaké by byly případné úspory.

Podle primátorova náměstka Matouše Pelikána (KDU-ČSL) by bylo potřeba pořídit těchto košů více, aby byl systém funkční. To by ale vzhledem k jejich ceně znamenalo značné náklady. „Je to běh na dlouhou trať,“ dodal.