Dětská hřiště, sochy, fontány. Hodonínská radnice přijímá návrhy obyvatel na zkrášlení města

Vedení Hodonína chce vtáhnout místní obyvatele víc do dění. Posloužit by k tomu měl participativní rozpočet a částka dva miliony korun. Do konce července přijímá radnice nápady a projekty, jak město zkrášlit a vylepšit.

„Finanční limit je padesát tisíc korun až půl milionu na jeden projekt s tím, že by to mělo být na pozemcích města. Lidé mohou přijít s čímkoli, je to otevřené,“ vysvětlil místostarosta Hodonína Ladislav Ambrozek (KDU–ČSL).

Místním se nápad zamlouvá. „Já bych asi změnila parkování, protože v létě, když lidi jedou na koupaliště, tak se tam nemá kde parkovat,“ řekla například Romana Rotterová. „Já bych chtěla stabilní tržnici na náměstí,“ přidala svůj nápad Andrea Vachová.