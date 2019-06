Nejen dětská hra? Kvůli požáru rozdělovské ubytovny chystá kladenská radnice trestní oznámení

Co se v polovině dubna v Rozdělově stalo, je vcelku jasné: děti, které na ubytovně bydlely, dostaly do rukou sirky, zapalovač a papírový obrázek. Při jejich hře vzplál celý objekt. „Při výslechu se děti doznaly a přesně popsaly, co se stalo,“ ujistil vyšetřovatel středočeských hasičů Libor Pospíšil.

Radnice ale nyní tvrdí, že při požáru hrály roli i další faktory. „Byly ucpány únikové východy a byly užívány některé prostory, které nebyly zkolaudovány k bydlení,“ uvedl primátor Dan Jiránek (ODS). Zároveň podle vedení města v budově pobývalo násobně více lidí, než činila její oficiální kapacita. Radnice proto chystá trestní oznámení.

Majitel ubytovny Miloš Vorlíček ale argumenty kladenského vedení odmítl. Ujistil, že na všechny prostory, kde lidé bydleli, „je dokumentace, že bylo kolaudační rozhodnutí“. Rozporoval i počet lidí, které radnice uvádí. „V počtu ubytovaných jsou uvedeny návštěvy. Není to, že by tam byla recepce,“ řekl.

Kromě sporů s radnicí a výhledově možná i problémů s policií se musí majitel zabývat i opravou požárem poškozené budovy. Od neštěstí uplynuly téměř dva měsíce a lidé, kteří tam předtím žili, stále nemohou zpět. Z provizorního ubytování, kde byly rodiny zpočátku, se nyní přesunuly do kladenského azylového domu nebo na jiná místa v regionu.

Kromě oprav – škodu znalci vyčíslili na 300 tisíc korun – budou také čekat na úřední úpravy. Majitel chce udělat nový evakuační řád a vyřešit nedostatky se stavebním úřadem.