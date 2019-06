Řidiči stojí v kolonách na jihu Ostravy i čtvrt hodiny. Situace se o víkendu ještě zhorší

Moravskoslezský kraj apeluje na všechny řidiče, aby byli při průjezdu lokalitou disciplinovaní. I drobnější nehody by mohly dopravu v místě ještě více zkomplikovat. Stavba je podle hejtmanství velmi náročná, ale vzhledem ke kritickému stavu mostů musela začít co nejdříve.

Problémy hlavně ráno, o víkendu přijdou další

„Ráno se na objízdných trasách tvořily kolony, ve kterých řidiči popojížděli až patnáct minut. Autobusy hromadné dopravy jedoucí přes Náměstí SNP nabíraly asi pětiminutová zpoždění. Přes den byla situace klidnější,“ řekla redaktorka ČT Kristýna Prokešová.

„Největší problém bude o víkendu, kdy kvůli bezpečnosti zavřeme i Rudnou, protože se bude bourat celý most. Z tohoto důvodu nebude možné pustit sem dopravu a stejně tak příští víkend bude uzavřena železniční trať,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Úplná uzavírka by podle odhadů měla trvat až do konce letošního roku a celkové náklady se odhadují na 328 milionů korun bez DPH. Základy stavby pochází ze 70. let a už byly ve velmi špatném stavu, oprava byla naplánovaná už asi deset let.