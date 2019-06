Brno odstartovalo dotace na zelené střechy. Měly by ochlazovat město

Při pohledu na letecký snímek Brna převažuje červená a černá barva, zelených střech je zatím minumum. Město proto chce své obyvatele k „zazelenání“ střech motivovat. Osázené střechy totiž zadržují vodu a ochlazují tím město.

„Je to tři roky, co máme zelenou střechu. Za deště je poznat, že ze střechy neodtéká tolik do okapů a do svodu,“ říká Jan Kozel, který část střechy na svém domě v Žebětíně upravil.

Zelenou střechu má i budova Nadace Partnerství v centru Brna. „Střecha je v provozu už sedmý rok a odteklo z ní za tu dobu asi čtyřicet litrů vody. Na to, že má tři sta metrů čtverečních, zadrží obrovské množství vody,“ ujišťuje ředitel pro strategii Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Zelená střecha absorbuje až sedmdesát procent tepla

Voda po deštích neskončí v kanále, ale zůstává v krajině. Postupně se odpařuje a vytváří příjemnější klima, nejen v budově, ale i v jejím okolí. „Zjistilo se, že střecha dokáže absorbovat až sedmdesát procent energie slunečního záření. Červená střecha může mít klidně sedmdesát stupňů, naše zelená dvacet pět,“ popisuje Kundrata.

Zatímco rodina Kozlova za zelenou střechu zaplatila z rodinného rozpočtu asi třicet tisíc korun, dalším zájemcům přispěje město. Na přípravě programu se podíleli jako poradci odborníci z Nadace Partnerství, kteří mají se zelenými střechami zkušenosti.

Lidé si mohou prohlédnout tři druhy zelených střech lišící se skladbou vrstev na budovách areálu Otevřená zahrada. Mohou se zde projít po intenzivní zelené střeše s tloušťkou až čtyřicet pět centimetrů, ale je zde i lehká zelená střecha o tloušťce méně než deset centimetrů, kterou lze použít při rekonstrukcích obytných budov i drobných staveb, jako jsou například garáže.