Brno rozdělí dvacet milionů na zelené střechy a zadržování dešťové vody

Místo pálených tašek tráva. V Otevřené zahradě v centru Brna mají zelenou střechu už sedm let. „Beton, asfalt nebo plech, to jsou materiály, které obrovsky akumulují teplo. V létě fungují jako taková nahřívací žehlička. Zelená střecha tuhle funkci nemá. Naopak tím, že zadržuje vodu, a tu vodu odpařuje, to své okolí ochlazuje,“ vysvětlil ředitel komunikace Nadace Partnerství Martin Gillár.

Brno je první město, které zelené střechy podpoří

Extrémně horká léta a sucho z předchozích let jsou důvodem, proč chtějí brněnští radní zelené střechy podpořit a vyčlenili na to dvacet milionů korun. „Jsme první město v České republice, které se k tomuto kroku odhodlalo. Pokud bude žadatel úspěšný, na realizaci bude mít osmnáct měsíců,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zájemci o vybudování zelených střech mohou získat i deset tisíc korun na odborný posudek spojený s uskutečněním záměru. Výše dotace na samotnou střechu se pak bude odvíjet od toho, jestli bude žádat fyzická, nebo právnická osoba, ale také od typu zelené střechy, kam patří například rozchodníkový koberec, sazenice nebo ostatní traviny. Podpora se bude pohybovat v rozmezí od devíti set do čtrnácti set korun za metr čtvereční.

Dotace směřují i do dešťové vody

Podle Libora Musila, majitele slavkovské firmy, která se instalací střech zabývá, může dotace pokrýt většinu nákladů. „Zelené střechy se dají pořídit už dejme tomu za osm set korun za metr čtvereční. Ty nejdůmyslnější se pohybují v oblasti tři a půl tisíce korun,“ spočítal Musil.