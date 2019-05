Už třetí sexuální napadení v brněnské Líšni. Radnice se rozhodla nakoupit kamery

Policisté v minulých dnech zajistili kamerové záznamy z firem v okolí. Na několika z nich je zachycený muž, který se v lokalitě v inkriminovaný čas delší dobu zdržoval. Kriminalisté si proto myslí, že člověk z videa by mohl leccos objasnit. Na lince 158 by proto přivítali od veřejnosti informace, které by mohly vést ke ztotožnění neznámé osoby na záznamu.

„Ze záběrů je patrné, že muž je kuřák. Postavu má hubenou, oblečený je v tmavých kalhotách a bundě zřejmě maskáčového vzoru. Na nohou má tmavé boty s bílou podrážkou. Záběry černobílé kamery mají noční přísvit, tudíž se odstíny barev mohou lišit od skutečnosti,“ popsal policejní mluvčí.