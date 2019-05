Ze Starého Města zmizel nebezpečný odpad. Zatím se neví, kdo to zaplatí

„V současné době se odpady ze skladu stále odvážejí do spaloven napříč celou Českou republikou. V pátek by už ale mělo být hotovo, neměl by tady zůstat žádný sud s nebezpečným odpadem.“

Na odvoz a následnou likvidaci chemikálií muselo město uvolnit miliony korun. Magistrát zatím uhradil fakturu na dva miliony, ale předpokládá, že celkové náklady se budou pohybovat kolem osmi milionů korun. „Máme za to, že náklady by neměly být jenom na nás. Na jejich úhradě by se měl podílet i kraj a stát, jejichž roli jsme suplovali,“ říká mluvčí města Jana Matějíková.

Místostarosta Bohumína Lumír Macura (ČSSD) už dříve řekl, že by se měl odpad vrátit do země původu, to znamená do Polska. Případem nelegálních skladů v Bohumíně i Starém Městě u Frýdku-Místku se stále zabývají kriminalisté. Ve vazbě je v tuto chvíli šestnáct lidí, patnáct na polské a jeden na české straně.