Začal odvoz nebezpečných odpadů z nelegálního skladu u Frýdku-Místku. Potrvá až měsíce

Odvoz bude trvat až měsíce

Další kontejnery by podle něj měly odjet koncem týdne a odvozy by takto měly pokračovat každý týden. Odvoz a likvidace odpadů proto bude trvat týdny až měsíce. Důvodem je kromě nutnosti rozborů i to, že tak velké množství nebezpečného odpadu stejně žádná odborná firma není schopna najednou převzít a zlikvidovat.

Město původně plánovalo, že by odpad převezlo do jiného skladu, kde by zůstal až několik let. Nakonec ale získalo od ministerstva životního prostředí povolení jej rovnou zlikvidovat. Podle primátora je to rychlejší i levnější. Přesto za likvidaci město zaplatí miliony korun.

Odpad do skladu pravděpodobně navezla polská firma a kromě skladovací haly ve Starém Městě ho uložila také v objektu v Bohumíně na Karvinsku, kde by ho mělo být asi 150 tisíc litrů. Bohumín zajištění materiálu nechává na majiteli soukromého objektu, kam byl dovezen. Podle vedení města odpad obyvatele neohrožuje.