Obyvatelé další brněnské ubytovny se budou muset vystěhovat. Její provozovatel vybíral nájem, ale majiteli neplatil

Objekt patří organizaci Armádní servisní, která spadá pod ministerstvo obrany. Podle něj provozovatel dluží víc jak 1,7 milionu korun. Ministerstvo na to upozornilo magistrát města Brna už před rokem. Teď je věc u soudu, ubytovně hrozí uzavření a jejím obyvatelům vystěhování.

Provozovatel se k situaci na ubytovně odmítl vyjádřit. Jako první na případ upozornil terénní pracovník IQ Roma servis. „Firma Svomi-trading už dva roky vydává lidem smlouvy, kde tvrdí, že je nájemce tohoto domu, což není pravda, ti lidi čerpají dávky, na které nemají nárok, protože smlouvy nejsou platné. Je to asi ten nejhrubší obchod s chudobou, který znám,“ řekl terénní pracovník IQ Roma servis Jan Milota.

Smluvní vztahy, které jsou v tuto chvíli uzavřené, jsou podle ministerstva mezi ubytovanými a provozovatelem. „Situace těch lidí je nám samozřejmě líto, ale my teď nemáme prostředky, jak to řešit, my nedisponujeme dalšími budovami, kde bychom mohli ty lidi ubytovat. Armáda chce pouze svůj majetek zpět, aby ho mohla využít pro své účely,“ řekl mluvčí ministerstva obrany Marek Vala.

Město slibuje, že se o obyvatele ubytovny postará

Podle ministerstva je v tuto chvíli řešení na straně města. „V případě, že by došlo k uzavření této ubytovny, máme nachystané kapacity tak, abychom se o tyto lidi dokázali postarat,“ řekl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl (ODS). Jednou z variant je podle něj opuštěný Červený kopec. Právě tam loni skončili také klienti uzavřené ubytovny v Šámalově ulici.