Odvolaný starosta Prahy 4 hovoří o Jidášovi na radnici. Podle místostarosty stará rada neudělala nic s nepořádkem

„V zastupitelstvu byla situace 23:22. 22 opozičních hlasů zjistilo, že v jednom z koaličních klubů jsou vnitřní rozpory, a dali jsme členům tohoto klubu nabídku. Tato nabídka byla přijata,“ popsal cestu k převratu na radnici Prahy 4 nový místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS).

Sám nemá ani tak výhrady k činnosti dosavadního starosty Petra Štěpánka – jak připomněl, v minulém volebním období vládli společně a šlo podle něj o „tři a půl roku úspěšné spolupráce se Stranou zelených“ – ale hlavně ke Starostům a nezávislým.

„Trápí nás, že není uklizeno, že nefunguje péče o zeleň. Bohužel ti, co nejvíce kritizují, to mají na starosti. STAN to má na starosti a neudělal za minulé volební období nic, teď zase nic,“ dodal Kovářík.