Nesmrtelná L-410 létá už padesát let. Nová letadla letos zamíří z Kunovic do Ruska, Polska a Kazachstánu

Loni začal koncern s montáží letadel v Rusku

V současné době kunovický výrobce, jehož stoprocentním vlastníkem je ruský průmyslový holding UGMK, nabízí verze L-410 s turbovrtulovými motory americké společnosti General Electric. Koncern UGMK otevřel koncem loňského roku závod na montáž letounů L-410 v ruském Jekatěrinburgu.

Společnost Aircraft Industries, nástupce firmy Let Kunovice, letos vyrobí šestnáct letounů L-410. „Podle stanoveného plánu by osm z nich měla prodat do Ruska, šest do Kazachstánu a dva do Polska,“ řekla generální ředitelka firmy Ilona Plšková.

Do Polska podle ní poputuje speciální patrolovací verze letounů. „Je to pro hraniční stráž, která monitoruje terén. Ve spodní části letounu jsou kamery. Specifikace modelu se však ještě dolaďuje. Jsou to měřicí aparatury, které snímají data, vyhodnocují je,“ vysvětlila Ilona Plšková.