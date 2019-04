Zapomenout se dá, ale odpustit ne. O tom, co zažil jako mukl, Josef Klečka dlouho nemohl mluvit

„To si budu pamatovat do smrti, 014554 bylo moje vězeňské číslo. ‚Vy nejste lidi, ale čísla,‘ říkali. Já se ještě teď rozbrečím, nezlobte se na mě,“ začíná vyprávění Josef Klečka. Dlouho o tom, co na začátku padesátých let zažil, nikomu neřekl. Po propuštění z lágru nesměl a pak chtěl zapomenout.

Jeho příběh začal v roce 1947. Mladík propadl nejen muzice, ale i skautingu, a proto založil oddíl i v rodných Uhřicích. „Složili jsme slib a oni toho Skauta zakázali, ale my jsme jeli pořád dál. Řekli jsme si, že se budeme mstít za to, že nám to zakázali. Jmenovali jsme se Mstitelé,“ vzpomíná.