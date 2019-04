Podle policie může za pondělní nehodu v Brně zřejmě technická závada na trolejbusu

„Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to tak bylo,“ řekl mluvčí inspekce Martin Drápal. „Pracujeme se dvěma verzemi, a to je technická závada, nebo selhání člověka, žádné jiné verze nejsou. Šetření je ale na začátku,“ dodal.

Dopravní podnik zatím žádnou závadu nezjistil

Mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková uvedla, že všechny jejich vozy mají různé stupně pravidelných prohlídek.

U konkrétního trolejbusu, který havaroval v Křenové ulici, dopravní podnik podle mluvčí dělal denní prohlídku den před nehodou. Poslední kontrolní prohlídka (po pěti tisících ujetých kilometrech) je ze 17. března, poslední střední prohlídka (po šesedáti tisících kilometrech) proběhla 19. prosince 2018 a generální prohlídku (po 420 tisících kilometrech) měl trolejbus z 1. března 2017.

„Všechny vozy prochází průběžně standardními kontrolami, aktuálně s větší pozorností na tento typ trolejbusů. Zatím jsme žádnou závadu nezjistili,“ doplnila mluvčí.