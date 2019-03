Olomouc převezme správu vodovodů až za 11 let. Do té doby bude za jejich pronájem dostávat víc peněz

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO) řekl, že vyjednávání nebyla jednoduchá. Město se opíralo o zpracované analýzy, ze kterých vyplynulo, že zvýšení nájemného je možné. „Podařilo se nám dohodnout řešení, které je pro všechny strany přijatelné,“ doplnil primátor.

Ve správě města až v roce 2030

Platnost smlouvy o pronájmu vodohospodářské infrastruktury Moravské vodárenské skončí až za jedenáct let. Poté by mělo vodovody a kanalizace opět převzít město, zastupitelstvo se na tom dohodlo už loni.

Podle Žbánka má být navýšení nájemného dlouhodobé aby byl výtěžek co nejefektivnější do doby, než město připraví převzetí majetku do své správy. Šedesát procent z nájemného investuje Olomouc do oprav a údržby vodohospodářských sítí ve městě. „Nyní budeme mít více peněz na tyto investice,“ řekl Pelikán.