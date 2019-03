Osm let vězení za útok na Kvitovou. Obžalovaný vinu odmítá

Státní zástupce Ivan Hrazdira dnes v závěrečné řeči navrhl pro Žondru souhrnný trest kolem 12 let vězení. Podle obhajoby jde ale v případu o důkazní nouzi a Žondra by měl být obžaloby zproštěn, protože pachatelem trestného činu nebyl.

Podle žalobce se Radim Žondra v prosinci 2016 dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu tenistka dala deset tisíc korun. Žondra vinu popírá a tvrdí, že tou dobou byl na stavbě v Napajedlích na Zlínsku. Momentálně je ve výkonu trestu kvůli jinému případu.

Petra Kvitová u dnešního odročeného hlavního líčení přítomná nebyla. Momentálně hraje na turnaji v Miami, kde postoupila do čtvrtfinále. Světová dvojka má šanci probojovat se do čela světového žebříčku před Japonku Naomi Ósakaovou, k tomu potřebuje postoupit do finále.