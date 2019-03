Zastupitelstvo Brna-Ivanovic odvolá místostarostu Liškutina. Ten čelí ve vazbě podezření z manipulace zakázek

V Brně-Ivanovicích je v zastupitelstvu sedm lidí, koalici tvoří čtyři zastupitelé ODS s Petrem Liškutinem zvoleným za ANO. Hnutí ho ale kvůli kauze vyloučilo ze svých řad i s bývalým radním Brna-středu Jiřím Švachulou, který je stejně jako Liškutin ve vazbě kvůli podezření na manipulaci zakázek. Jednoho opozičního zastupitele má v Ivanovicích KDU-ČSL a druhého TOP 09.

V Ivanovicích zůstane jen jeden místostarosta

Na postupu a svolání mimořádného zastupitelstva se podle ivanovické starostky Jany Bohuňovské (ODS) shodli všichni zastupitelé. „Na zastupitelstvu odvoláme pana Liškutina z funkce neuvolněného místostarosty. Uvidíme, jestli do té doby přijde jeho rezignace. Zastupitelstvo ale bude i tak, protože jsme se dohodli, že snížíme počet neuvolněných místostarostů ze současných dvou pouze na jednoho,“ řekla starostka.

Místní ANO navíc Petra Liškutina vyzvalo nejen k rezignaci na místostarostu, ale také ke složení mandátu. Složit ho může pouze on sám, ze zákona mu mandát zaniká v případě pravomocného odsouzení k trestu vězení.

Pokud by Liškutin mandát složil, novým zastupitelem se stane Olin Uvarov (ANO). Podle Bohuňovské by i v případě zisku mandátu pro Uvarova zůstal už jediným místostarostou Jaroslav Elzner (ODS). Snížení počtu místostarostů by nemělo mít vliv na chod radnice. „On byl stejně neuvolněný a neměl žádné přímé kompetence. A tady v městské části pracují všichni zastupitelé na věcech, které jsou potřeba,“ dodala Jana Bohuňovská.