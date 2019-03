Zahraničních turistů přibývá. Olomouc potřebuje víc průvodců

Obliba města u zahraničních turistů roste: loni v Olomouci přespalo o jedenáct procent víc turistů než v roce 2017. Víc je také těch, kteří si přijedou jenom prohlédnout památky a navštíví Informační centrum.

„Cílíme přímo ve spolupráci s CzechTourismem na cestovní kanceláře a ty přiváží své hosty nejenom do Prahy, ale pokračují dál,“ pochvaluje si vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu na olomouckém magistrátu Karin Vykydalová.

Krajskému městu však chybí průvodci. Například Štefan Blaho se věnuje turistům z Německa, které provází už dvacet let. V poslední době však musí skupiny i odmítat. „Pokud je tady nějaká velká akce, to znamená 200 účastníků a máte sehnat průvodce, tak to vůbec není jednoduché,“ řekl Blaho.

Poptávka je po čínštině nebo japonštině

Navíc přibývá i turistů z exotických destinací, jako je Latinská Amerika, Čína, Japonsko nebo Korea. Proto se mění i požadavky na jazykovou vybavenost průvodců. Zatímco návštěvníci ze Saúdské Arábie jsou zvyklí na angličtinu, poptávka roste hlavně po asijských jazycích.

Pomoci by mohli studenti Univerzity Palackého, kteří se věnují čínštině nebo japonštině. Vznikl proto společný projekt města Olomouce, Sdružení cestovního ruchu i samotné univerzity.