Hradům a zámkům chybí průvodci. Brigádníky shání i ty nejslavnější památky

„Vysvětlujeme si to aktuální situací na trhu práce. Stejně jako řada jiných zaměstnavatelů se potýkáme s nedostatkem pracovní síly. Hodinová mzda, která vychází z tarifů stanovených státem, je v průměru 105 korun,“ říká mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová.

Právě na Karlštejně aktuálně hledají 35 brigádníků. Na Konopišti by rádi rozšířili počet sezonních průvodců o tři. „Celkově máme v databázi zhruba 65 osob, ale pořád je to málo,“ říká vedoucí návštěvnického provozu na Konopišti Helena Nohejlová.

„Průvodcovská služba je služba, která se datuje už do roku 1810, kdy u nás bylo otevřeno první hradní muzeum, a to už bylo s průvodcem. Takže je to vlastně kulturní tradice naší země,“ láká zájemce kastelán Lukáš Kunst.

Letošní návštěvnická sezona startuje naplno koncem března. Památkáři doufají, že nedostatek průvodců její začátek neohrozí.