Slezská vize: Do roku 2030 dostaneme Raškovy skokanské můstky na světovou úroveň

video Folwarczny: Maximalistická vize je opravit areál do roku 2030

Areál skokanských můstků ve Frenštátu pod Radhoštěm je spojený s českým sportovcem Jiřím Raškou. Vznikl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let v bezprostřední reakci na jeho vítězství na zimních olympijských hrách v Grenoblu v roce 1968. Zastarávající zařízení ale podle slezských zástupců – kraje, města i zdejší tělovýchovné jednoty coby vlastníka – vyžaduje revitalizaci.

„Máme dvě možnosti. Buď ho necháme shnít, anebo do areálu zainvestujeme, obnovíme ho a modernizujeme,“ konstatoval krajský náměstek Stanislav Folwarczny (ODS). „Pokud se dohodneme na dalším postupu, začne se projektovat. Vize je, že celý moderní areál by mohl vzniknout ve druhé dekádě, maximalistická verze je do roku 2030.“

Ambice: nově už v roce 2023

V ideálním případě se ale modernizace rozběhne už v roce 2021 tak, aby mohl revitalizovaný areál sloužit sportovcům už během chystaného světového poháru o dva roky později. Plány na rekonstrukci počítají s tím, že vznikne komplex čtyř skokanských můstků, bude modernizovaná i lanová dráha pro nejvyšší můstek a součástí skokanské věže se stane i rozhledna. Areál by tak nesloužil jen sportovcům, ale i turistům.

Cestu k rekonstrukci areálu v minulosti blokovaly sporné majetkové poměry; můstky totiž stály na pozemcích státu. S milionovým nákupem proto místní Tělovýchovné jednotě musely v loňském roce dotačně pomoct jak frenštátská radnice, tak Moravskoslezský kraj.

„Prioritou je příprava skokanů a mezinárodní závody,“ dodává nyní náměstek Folwarczny s tím, že provoz areálu by měla v budoucnu zajistit jeho dostatečná atraktivita pro trénující zahraniční sportovce. „Skoky na lyžích nejsou fotbal, to je zřejmé. Když ale bude areál odpovídat podmínkám 21. století, bude velký zájem o to v něm trénovat,“ míní.